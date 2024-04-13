Olympiakos, Mendilibar'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Yunanistan'ın Olympiakos takımı, teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın sözleşmesini uzattı.
Olympiakos Kulübü, 63 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Mendilibar'ın kontratının bir yıl uzatıldığını duyurdu.
Athletic Bilbao, Osasuna, Levante, Eibar, Alaves ve Sevilla gibi takımlarda çalışan tecrübeli teknik direktör, şubatta Olympiakos'un başına geçmişti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Olympiakos, Yunanistan ligi play-off'larında lider PAOK'un 4 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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