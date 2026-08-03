Ömer Kalay'dan İlham Verici Spor Hikayesi - Son Dakika
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Ömer Kalay'dan İlham Verici Spor Hikayesi

Ömer Kalay\'dan İlham Verici Spor Hikayesi
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Ayağını kaybeden Ömer Kalay, engelli sporcularla yelken yaparak başarılarıyla ilham veriyor.

Geçirdiği trafik kazasında 15 yaşında ayağını kaybeden Ömer Kalay, hayata sporla tutundu. Yüzme, yelken ve kürek branşlarında Türkiye'yi temsil eden Kalay, tamamen engelli sporculardan oluşan ve dünyada benzeri bulunmadığını belirttiği yelken takımıyla engelli olmayan rakiplerine karşı yarışarak başarısıyla ilham veriyor.

Bursa'da yaşayan Ömer Kalay, 15 yaşında okul çıkışında kamyonun çarpması sonucu ayağını kaybetti. Genç yaşta yaşadığı ağır travmaya rağmen hayata küsmeyen Kalay, yıllar sonra sporla tanışarak yüzme, yelken ve kürek branşlarında ulusal ve uluslararası başarılara imza attı.

Yaşadığı kazanın ardından kısa sürede toparlandığını anlatan Kalay, "15 yaşında ayağımı kaybettim. Ergenlikten çıkıp gençliğe doğru ilerlerken bir ayağınızı kaybediyorsunuz. Hiçbir yaşta kolay değil ama o yaşta çok daha zor. Buna rağmen 2-3 ayda toparladım ve hayatın içine girmiş oldum" dedi.

Çocukluğundan bu yana su sporlarına ilgi duyduğunu belirten Kalay, 2011 yılında yüzme yarışlarına katılmaya başladığını, aynı yıl ilk kez Çanakkale Boğazı'nı yüzdüğünü söyledi. Bugüne kadar boğazı 10 kez geçtiğini belirten Ömer Kalay, "İlk başta bana imkansız gelse de başardık. Çanakkale Boğazı'nı 10 kez yüzdüm. Bu yıl da 10 yıl aradan sonra yeniden yüzeceğim" ifadelerini kullandı.

2019 yılında engelli yelken sporuyla tanıştığını söyleyen Kalay, tamamen engelli sporculardan oluşan bir yat yelken takımını kurduklarına dikkat çekti. Dünyada benzeri olmadığını düşündükleri takımın engelli olmayan sporcularla aynı parkurlarda yarıştığını vurgulayan başarılı sporcu, "Engelli yelken yat takımı Türkiye'de hiç yok. Araştırmalarımıza göre dünyada da görmedik. Tamamen engellilerden oluşan takımımızla engelli olmayan sporculara karşı yarışıyoruz. Kış Trofesi'ni ikinci olarak tamamladık ve kupa aldık" diye konuştu.

Yelkenin yanı sıra kürek branşında da çalışmalarını sürdüren Kalay, Bursa Kürek Kulübü'nde yaklaşık bir yıldır antrenman yaptığını aktararak, eylül ayında düzenlenecek paralimpik kürek yarışlarında mücadele edip milli takım seçmelerine katılmayı hedeflediğini söyledi.

Bulgaristan'da düzenlenen 86. Galata-Varna Açık Su Yüzme Maratonu'nda engelliler kategorisinde birincilik elde ettiğini anlatan Ömer Kalay, "10 ülkeden yaklaşık 240 sporcu vardı. Türkiye'den tek katılan bendim. 4 bin 500 metreyi bitirdim. Türk bayrağıyla kürsüye çıkıp ödül almak benim için büyük gururdu" dedi.

Ailesinin en büyük destekçisi olduğunu dile getiren Kalay, eşi ve çocuklarının kendisine güç verdiğini ifade etti.

Engelli bireylere ve gençlere de seslenen Ömer Kalay, "Hayatın içinde olsunlar. Bunu sporla başarabilirler. Sporla uğraşan insan kötü alışkanlıklardan uzak durur. Ben engelli olarak örnek olmak istiyorum. Engeller bahane değil" diyerek sporun hayatındaki dönüştürücü etkisini anlattı.

Kaynak: İHA

Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Kalay'dan İlham Verici Spor Hikayesi - Son Dakika

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