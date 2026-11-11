Ömer Onan\'ın oğlu Yiğit Onan, Petkimspor\'da ilk 7 maçta 10.5 sayı ortalaması tutturdu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk 7 maçta 4 galibiyetle Play-Off potasına yerleşen Aliağa Petkimspor'da Yiğit Onan performansıyla fark yarattı. Türk basketbolunun en önemli eski yıldızlarından Ömer Onan'ın oğlu olan 24 yaşında, 2.08 boyundaki uzun forvet, geçen sezon Manisa Basket'teki etkili performansını Petkimspor'da da sürdürdü.

Geçen yıl Manisa Basket formasıyla 10.9 sayı, 4.9 ribaund, 1.9 asist ve 11.7 verimlilik puanı ortalamalarıyla sezonu tamamlayıp Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun En Çok Gelişme Gösteren Genç Oyuncusu seçilen Yiğit, son Trabzonspor deplasmanında 15 sayı, 6 ribaund, 4 asistle oynadı. Yiğit Onan, ligde ilk 7 maçta 10.5 sayı, 5.5 ribaund, 1.5 asist ortalamaları yakaladı.