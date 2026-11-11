Ömer Onan'ın oğlu Yiğit Onan, Petkimspor'da ilk 7 maçta 10.5 sayı ortalaması tutturdu - Son Dakika
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Ömer Onan'ın oğlu Yiğit Onan, Petkimspor'da ilk 7 maçta 10.5 sayı ortalaması tutturdu

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Ömer Onan\'ın oğlu Yiğit Onan, Petkimspor\'da ilk 7 maçta 10.5 sayı ortalaması tutturdu
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Aliağa Petkimspor, ligdeki ilk 7 maçta 4 galibiyet alarak Play-Off potasına yerleşti. Ömer Onan'ın oğlu Yiğit Onan, bu süreçte 10.5 sayı, 5.5 ribaund ve 1.5 asist ortalamasıyla dikkati çekti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk 7 maçta 4 galibiyetle Play-Off potasına yerleşen Aliağa Petkimspor'da Yiğit Onan performansıyla fark yarattı. Türk basketbolunun en önemli eski yıldızlarından Ömer Onan'ın oğlu olan 24 yaşında, 2.08 boyundaki uzun forvet, geçen sezon Manisa Basket'teki etkili performansını Petkimspor'da da sürdürdü.

Geçen yıl Manisa Basket formasıyla 10.9 sayı, 4.9 ribaund, 1.9 asist ve 11.7 verimlilik puanı ortalamalarıyla sezonu tamamlayıp Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun En Çok Gelişme Gösteren Genç Oyuncusu seçilen Yiğit, son Trabzonspor deplasmanında 15 sayı, 6 ribaund, 4 asistle oynadı. Yiğit Onan, ligde ilk 7 maçta 10.5 sayı, 5.5 ribaund, 1.5 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: DHA
Ömer OnanSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ömer Onan'ın oğlu Yiğit Onan, Petkimspor'da ilk 7 maçta 10.5 sayı ortalaması tutturdu - Son Dakika
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