OMÜ'lü sporculardan 6 madalya ile Avrupa yolcusu - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Türkiye Üniversitelerarası Kick-Boks Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak Avrupa'da düzenlenecek şampiyona biletini aldı.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 9 öğrenci sporcuyla 12-18 Mart 2022 tarihinde Erzurum'da gerçekleşen şampiyonaya katılım sağlandı. Şampiyonada altın madalya kazanan OMÜ'lü sporcular Avrupa'da düzenlenecek olan Üniversitelerarası Kick-Boks Şampiyonası'na katılmaya da hak kazandı.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve sporcuların teknik sorumlusu Prof. Dr. Soner Çankaya kazanılan başarılar dolayısıyla öğrenci sporcuları tebrik ederek, "Hem ülkemizi hem de Üniversitemizi Avrupa'da temsil edecek olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal olmak üzere emekleri geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Erkekler Full Contact Kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu

Sporcuların yöneticisi olan Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Muhammet Kusan, şampiyonada "Erkekler Full Contact" kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde ettiklerini ifade ederek tüm sporcuları tebrik etti.

Şampiyonada başarı kazanan sporcular ise şu şekilde açıklandı: "Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yunus Erçin 67 Kg. Full Contact'da altın madalya, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gizem Kocaoğlu 52 Kg. Full Contact'da altın madalya, Spor Yöneticiliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ertuğrul Arslan 67 Kg. Full Contact'da altın madalya, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Görkem Damar 86 Kg. Full Contact'da altın madalya, Antrenörlük Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Begonya Dilara Çetinkaya 60 Kg. Point Fighting'de gümüş madalya, Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Mert Can 91 Kg. K1 Contact'da bronz madalya" - SAMSUN