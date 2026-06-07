One Run Koşusu'nda Renkli Anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

One Run Koşusu'nda Renkli Anlar

07.06.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 'One Run' koşusuna katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlenenen 'One Run Yol Koşusu'na katıldı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ve TESYEV işbirliğiyle hayata geçirilen 'One Run' koşusu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Bakan Bak'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, organizasyona katılım sağladı.

'Herkes için herkesle birlikte' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, yarışlar 3 kategoride 5 bin, 10 bin ve Engelsiz Koşu kategorisinde gerçekleştirildi. Etkinlikten elde edilecek gelirin çocukların eğitimine, spor ekipmanlarına ve rehabilitasyon sürecine katkı sağlaması hedefleniyor.

Engelli ve engelsiz bireylerin aynı parkurda koştuğu etkinlik saat 10.00'da başladı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milletvekili Abdülhamit Gül, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden dönen yarışçılar, koşuyu başladıkları noktada bitirdi.

Organizasyon, dereceye girenlere madalyalarının verilmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor One Run Koşusu'nda Renkli Anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

16:02
Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
15:51
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
15:34
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
15:32
Fenerbahçe’de tarihi seçim Daha önce böylesi görülmedi
Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi
14:51
CHP Sözcüsü Sarı: Özgür Özel’in grup başkanlığı iptal edilecek
CHP Sözcüsü Sarı: Özgür Özel'in grup başkanlığı iptal edilecek
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 16:42:12. #7.13#
SON DAKİKA: One Run Koşusu'nda Renkli Anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.