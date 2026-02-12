Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle ertelenen Inter Miami – Independiente del Valle maçının ardından Porto Riko halkına özür mesajı yayımladı.
Karşılaşmanın sakatlık durumu nedeniyle planlandığı gibi oynanamaması sonrası Messi, taraftarlara yönelik bir açıklama yaptı. Arjantinli yıldız, Porto Riko'daki futbolseverlerden yaşanan durum nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.
Messi'nin özür mesajı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Yıldız futbolcunun taraftarlara verdiği değer ve hassasiyeti dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Onu daha önce böyle görmediniz! Merdivene oturup özür videosu çekti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?