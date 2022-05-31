Onur Atasayar, Bursaspor'a veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

Onur Atasayar, Bursaspor'a veda etti

31.05.2022 14:09
Onur Atasayar, Bursaspor'a veda etti

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Onur Atasayar, yeşil-beyazlı takıma veda etti.

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Onur Atasayar, yeşil-beyazlı takıma veda etti. 27 yaşındaki futbolcu, "6 yıl önce kapısından girdiğim bu büyük aileye bugün itibariyle veda ediyorum. Bu büyük camianın hak ettiği Süper Lig'e dönmesi dileğiyle" dedi.

Bursaspor'da ayrılıklar devam ediyor. Bu kez de yeşil-beyazlı takımın tecrübeli ismi Onur Atasayar veda mesajı yayımladı. 27 yaşındaki futbolcu, "6 yıl önce kapısından girdiğim bu büyük aileye bugün itibariyle veda ediyorum. 100'e yakın maça çıktığım bu şanlı forma altında maddi, manevi zorluk çektiğimiz zamanlarda bile desteklerinizi her zaman hissettirdiniz. Yeriniz bende çok ayrı. Bu süreçte üzerimde emeği geçen yöneticilere, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu büyük camianın hak ettiği Süper Lig'e dönmesi dileğiyle. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. - BURSA

Onur Atasayar, Bursaspor'a veda etti
Onur Atasayar, Bursaspor'a veda etti

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek Sivasspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi sona erecek Sivasspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi sona erecek
Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onur Atasayar, Bursaspor'a veda etti - Son Dakika


Son Dakika
14:22 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
14:08 Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan romantik görüntüler! Sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar
14:04 Erdoğan'ın duyuracağı konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Vatandaş aidat öder gibi ev alacak!
13:58 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı
13:57 Eline bıçak alıp cadde ortasında intihar girişiminde bulundu! Polis, biber gazıyla müdahale etti
13:48 Alışveriş tutkusu başına iş açtı! Borcunu ödemek için kredi çekip o parayla da kıyafet alan kadın icralık oldu
13:25 15 Temmuz Şehitler köprüsüne izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında gerginlik yaşandı
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 14:26:52. #1.11#
SON DAKİKA: Onur Atasayar, Bursaspor'a veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement