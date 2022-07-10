Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak... - Son Dakika
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Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak...

10.07.2022 16:27
Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak...

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezonlarda 3 farklı dönemde Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılılarla şampiyonluk sevinci yaşayan Henry Onyekuru, Adana Demirspor'a transfer oldu.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Adana Demirspor, Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru'yu sarın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Son olarak 2021'de Galatasaray forması giyen Nijeryalı futbolcu, 1 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri döndü.

Son Dakika: Süper Lig'e döndü! Henry Onyekuru, Adana Demirspor'da

GALATASARAY İLE 71 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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Son Dakika Spor Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak... - Son Dakika
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