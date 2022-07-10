Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak...

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılılarla şampiyonluk sevinci yaşayan Henry Onyekuru, Adana Demirspor'a transfer oldu.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Adana Demirspor, Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru'yu sarın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Son olarak 2021'de Galatasaray forması giyen Nijeryalı futbolcu, 1 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri döndü.

GALATASARAY İLE 71 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.