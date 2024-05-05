Ordu'da Oksijen Off-Road Festivali Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ordu'da Oksijen Off-Road Festivali Düzenlendi

Ordu\'da Oksijen Off-Road Festivali Düzenlendi

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Oksijen Off Road Kulübü iş birliğinde düzenlenen festivalde 100 araç ve 200 sporcu yer aldı. Yarışlarda bazı sürücüler zor anlar yaşarken, dereceye girenler ödüllendirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu'nun off-road sporuyla bütünleşeceğini belirtti.

05.05.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da Oksijen Off-Road Festivali düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Oksijen Off Road Kulübü iş birliğinde Altınordu ilçesinde Melet Irmağı yanındaki alanda düzenlenen festivale, 100 araçla 200 sporcu katıldı.

Motor gücüne göre farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarda bazı sürücüler parkuru geçerken zor anlar yaşarken, bazılarının aracı arızalandı.

Çok sayıda kişinin izlediği yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu'nun off-road ile anılacak bir şehir olacağını söyledi.

Adrenalin tutkunlarının güzel bir yarış gerçekleştirdiğini belirten Tezcan, şöyle konuştu:

"Kazasız belasız güzel bir yarışma oldu. Artık Ordu off-road sporu ile bütünleşti. Burada devamlı bir parkurumuz var. Dün olduğu gibi her zaman bu sporun destekçisi olacağız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler, daima sizin yanınızda ve sizleri destekliyor. Artık bu yarışlar Ordu'da gelenekselleşecek. Ordu denilince off-roadda bütün dünya bizleri tanıyacak."

Kaynak: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu'da Oksijen Off-Road Festivali Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok
15:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor TFF’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt gecikmedi Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi
15:02 CHP’li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı İstanbul Emniyeti’nden de açıklama geldi CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi
14:42 Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor
14:32 Kahire de ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas da Netanyahu da geri adım atmıyor Kahire de ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas da Netanyahu da geri adım atmıyor
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
17:00 Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:38 Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray oldu Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu
16:38 Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
14:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı
14:51 Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu
14:46 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak
14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
14:04 Maganda kurşunu anneyle oğlunu ayırdı Maganda kurşunu anneyle oğlunu ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 18:02:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Oksijen Off-Road Festivali Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement