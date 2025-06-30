Ordu'da Organ Bağışıyla 4 Hayat Kurtarıldı

Ordu'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 63 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 4 kişiye nakledildi.

Ordu Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Perşembe ilçesinde bir süre önce evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan C.G'nin dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ doku koordinatörlüğü ekipleri, C.G'nin ailesiyle görüştü. Aile, C.G'nin organlarını bağışlama kararı aldı.

İlgili birimlere bilgi verilmesinin ardından C.G'den alınan böbrekler, karaciğer ve korneaları nakil bekleyen 4 ayrı hastaya nakledildi.