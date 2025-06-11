Ordu\'da Yelken ve Kano Kulübü, Yeni Sezon Antrenmanlarına Başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü sporcuları yeni sezon antrenmanlarına başladı. Antrenman, renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuk ve gençlerin su sporlarına ilgisini artırmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Yelken ve Kano Eğitimi Projesi', Ordu'nun su sporları alanında adından söz ettiren bir il olması hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz sezonu ile tekrar kürek çekmeye başlayan kanocular Karadeniz'de görsel şölene imza atıyor. Altınordu İlçesi'nde gerçekleştirilen antrenmanlara vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Civil ırmağı ve sahil şeridinde yapılan antrenmanlarda kanocuların ortaya koydukları görsel şölen izleyenlerden tam not aldı.

Karadeniz'de görsel şölene imza atan 9 kişilik kanocular hem denizde hem de ırmakta yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. - ORDU