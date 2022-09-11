Ordu haber | Altınordu'nun konuğu Pendikspor - Son Dakika
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Ordu haber | Altınordu'nun konuğu Pendikspor

11.09.2022 11:27
Ordu haber | Altınordu'nun konuğu Pendikspor

Ordu haberlerine göre SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta bay olması nedeniyle düşme hattına gerileyen 2 puanlı Altınordu, yarın 5'inci haftanın kapanış mücadelesinde 7 puanı bulunan Pendikspor Futbol'u konuk edecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta bay olması nedeniyle düşme hattına gerileyen 2 puanlı Altınordu, yarın 5'inci haftanın kapanış mücadelesinde 7 puanı bulunan Pendikspor Futbol'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 200, numaralı 50, misafir tribünü 40 TL olarak belirlendi. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Sami ve kaleci Serhat forma giyemeyecek. İyileşen stoper Yusuf Yalçın'ın kadroda yer alması bekleniyor. Altınordu rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Pendikspor, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haber | Altınordu'nun konuğu Pendikspor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu haber | Altınordu'nun konuğu Pendikspor - Son Dakika
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