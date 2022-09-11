SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta bay olması nedeniyle düşme hattına gerileyen 2 puanlı Altınordu , yarın 5'inci haftanın kapanış mücadelesinde 7 puanı bulunan Pendikspor Futbol 'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 200, numaralı 50, misafir tribünü 40 TL olarak belirlendi. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Sami ve kaleci Serhat forma giyemeyecek. İyileşen stoper Yusuf Yalçın'ın kadroda yer alması bekleniyor. Altınordu rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Ordu haber | Altınordu'nun konuğu Pendikspor - Son Dakika

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