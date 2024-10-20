TFF 3. Lig 4. Grup maçında Orduspor 1967, konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Emir Kılıçarslan, Eyüp Özer
Orduspor 1967: Muhammet Can, Fatih, Ömer Alper, Hamit, Uğur (Salih dk. 86), Doğancan (Yusuf dk. 72), Osman (Emirhan dk. 87), Alperen, Vural, Mohammad (Sarper dk. 72) Cevatcan (Ömer Faruk dk. 57)
Büyükçekmece Tepecikspor: Amaç Ulaş, Sezer, Özgür (Abdurrahman dk. 46), Berat, Emre, Orhan, Rauf (Ertuğrul dk. 87), Ufuk (Özgür Can dk. 72), Hakkı İsmet (Anıl dk. 55), Erçağ (Ensar Efe dk. 55), Berat
Goller: Uğur (dk. 66), Ömer Faruk (dk. 90) (Orduspor 1967)
Sarı Kartlar: Mohammad, Yusuf (Orduspor 1967), Orhan, Ufuk, Rauf, Ensar Efe, Ertuğrul (Büyükçekmece Tepecikspor) - ORDU
Son Dakika › Spor › Orduspor 1967 2-0 Büyükçekmece Tepecikspor - Son Dakika
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