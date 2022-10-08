Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı

Sosyal medyayı aktif kullanan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Arda Turan ile çektirdiği fotoğrafta filtrenin dozunu kaçırdı.

FİLTREDEN ARDA DA NASİBİNİ ALDI

Ünlü bir restoranda Arda Turan ile denk gelen Sevim Emre,bu anı ölümsüzleştirmek için efsane futbolcu ile fotoğraf çektirdi.Ancak fotoğrafa uyguladığı makyaj filtresinin dozunu kaçıran Emre, Arda Turan'ın gözlerine mor far sürülmüş gibi gözükmesine neden oldu.

FOTOĞRAFA ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Sosyal medyada Sevim Emre'nin fotoğrafı paylaşmasının ardından Arda Turan dalga konusu oldu. Paylaşıma Twitter ve Instagram'da çok sayıda kullanıcı kahkaha atma emojileri ile yorum yaptı.