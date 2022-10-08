Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı

08.10.2022 17:36

Arda Turan ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, uyguladığı filtrede dozu kaçırınca eski futbolcu Turan'ın göz kapaklarının üzerinde mor far gözüktü. Eski futbolcunun o hali sosyal medyada olay oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Arda Turan ile çektirdiği fotoğrafta filtrenin dozunu kaçırdı.

FİLTREDEN ARDA DA NASİBİNİ ALDI

Ünlü bir restoranda Arda Turan ile denk gelen Sevim Emre,bu anı ölümsüzleştirmek için efsane futbolcu ile fotoğraf çektirdi.Ancak fotoğrafa uyguladığı makyaj filtresinin dozunu kaçıran Emre, Arda Turan'ın gözlerine mor far sürülmüş gibi gözükmesine neden oldu.

Orhan Gencebay'ın eşi makyaj filtresinin dozunu kaçırınca Arda Turan'ın geldiği hal dalga konusu oldu

FOTOĞRAFA ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Sosyal medyada Sevim Emre'nin fotoğrafı paylaşmasının ardından Arda Turan dalga konusu oldu. Paylaşıma Twitter ve Instagram'da çok sayıda kullanıcı kahkaha atma emojileri ile yorum yaptı.

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Orhan Gencebay, Arda Turan, Sevim Emre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı - Son Dakika
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