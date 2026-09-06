Orhan Okulu, 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 7. kez başpehlivan oldu - Son Dakika
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Orhan Okulu, 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 7. kez başpehlivan oldu

Orhan Okulu, 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri\'nde 7. kez başpehlivan oldu
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674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde finalde Osman Kan'ı yenen Orhan Okulu, altın kemerin sahibi oldu ve Elmalı'daki 7. başpehlivanlığını elde etti. Üç gün süren organizasyonda 72 başpehlivan ve 1400'ün üzerinde pehlivan mücadele etti; ayrıca baş altı finalini Metin Alpaslan Temizce kazandı.

674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında rakibi Osman Kan'ı yenen Orhan Okulu, altın kemerin sahibi oldu.

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda üç gün süren organizasyona, 72 başpehlivan ile alt boylarda 1400'ün üzerinde pehlivan katıldı.

Yarı final karşılaşmasında Osman Kan, rakibi Yıldıray Pala'yı yenerek finale yükseldi.

Bir diğer yarı final müsabakasında ise Antalyalı iki güreşçi Orhan Okulu ile Onur Susuz karşılaştı. Mücadele, 1 saat 7 dakika sürdü. Karşılaşma sırasında kaşı açılmasına rağmen güreşe devam eden Onur Susuz'un kırmızı kart görerek diskalifiye edilmesi sonucu Orhan Okulu, adını finale yazdırdı.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olma özelliğini de taşıyan 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin finalinde Osman Kan ile Orhan Okulu mücadele etti. Akşam saatlerine uzayan müsabakada güreşseverler, telefonlarının ışıklarını yakarak mücadeleye destek verdi.

Finalde rakibini yenen Orhan Okulu, 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Orhan Okulu, Elmalı'da 7. kez altın kemerin sahibi oldu

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde daha önce altın kemerin 2 kez ebedi sahibi olan Orhan Okulu, 7'nci kez altın kemeri boynuna takarak büyük bir başarı elde etti.

Orhan Okulu, final müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, bu başarıyı ekip arkadaşlarıyla beraber elde ettiklerini söyledi.

Sezona biraz kötü başladığını anlatan Orhan Okulu, şunları kaydetti:

"Şimdi inşallah önümüzde Cumhurbaşkanlığı Kupası var, ilk defa olacak. Oraya da katılmaya hak kazandım. Allah'ın izniyle orada da Kırkpınar'ı telafi ederiz inşallah. Seyircilere de çok teşekkür ediyorum. Üç gündür bizi yalnız bırakmıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bizlere dua ettiler. Tabii ailem de var. Birinciliği hepsine armağan ediyorum."

Bu arada baş altı güreşlerinin finalinde ise Muhammed Enes Özcan ile Metin Alpaslan Temizce karşılaştı. Rakibini yenen Metin Alpaslan Temizce, birinciliği elde etti. Bu sonuçlarla CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi baş altı kategorisinin ilk 2 sırasında yer alan Muhammed Enes Özcan ve Yusuf İslam Taş, başpehlivan olmaya hak kazandı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, beraberindeki prokol üyeleriyle birlikte Orhan Okulu'ya madalya ve kupasını verdi.

Güreşleri, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Menderes Türel, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile farklı partilerin Antalya milletvekillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda güreşsever izledi.

Öte yandan, güreş ağalığını ise son 4 yılın ağası Hakan Çetin, rekor kırarak kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Orhan Okulu, 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 7. kez başpehlivan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orhan Okulu, 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 7. kez başpehlivan oldu - Son Dakika
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