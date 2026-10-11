Orkun Kökçü ve Vlahovic'in golleriyle Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi - Son Dakika
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Orkun Kökçü ve Vlahovic'in golleriyle Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Kocaelispor maçının ilk yarısını siyah-beyazlılar 2-1 önde tamamladı. Beşiktaş'ın golleri 18. dakikada Orkun Kökçü ve 31. dakikada penaltıdan Vlahovic'ten, Kocaelispor'un golü ise 27. dakikada Show'dan geldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Miretti, Cerny (Dk. 39 İlhan Fakılı), Trossard, Vlahovic

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Onur Öztonga, Emir Ortakaya, Tayfur Bingöl, Show, Berkan Kutlu, Sissoho, Sousa, Agyei, Metehan Altunbaş

Goller: Dk. 18 Orkun Kökçü, Dk. 31 Vlahovic (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 27 Show (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 29 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Kocaelispor maçının ilk yarısını siyah-beyazlı takım, 2-1 önde tamamladı.

10. dakikada Djalo'nun ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Trossard'ın şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, ayaklarıyla topu çıkardı.

18. dakikada Beşiktaş golü buldu. Orta sahadaki Murillo'nun savunmanın arkasına attığı pasa sağ kanattan Cerny hareketlendi. Çek futbolcunun sağ çaprazdan ceza sahası çizgisinin gerisine çıkardığı pasa gelişine yerden düzgün bir vuruş çıkaran Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

20. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Sissoho'nun sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü ve ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin kafa pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Sissoho'nun sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in yüzüne çarptı ve kornere gitti.

27. dakikada Kocaelispor beraberliği sağladı. Soldan kullanılan kornerde Uğur Kaan Yıldız'ın kale önüne yaptığı ortada kaleci Nübel topu yumrukla uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Agyei'nin sırtına çarptı ve boşta kaldı. Altıpas içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Show'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1.

29. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ taraftan Cerny'nin kullandığı kornerde Djalo, Tayfur Bingöl'le mücadelesinde yerde kalırken hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada Vlahovic'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti: 2-1.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle kapattı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigOrkun KökçüKocaelisporBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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