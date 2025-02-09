Ortahisar Belediyespor, İzmir\'i Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-12 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor eşitliği yakaladı. Maçın son anlarında oyun üstünlüğünü geri kazanan Trabzon temsilcisi, karşıaşmadan 33-30 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzon temsilcisi ligde 8. galibiyetini aldı.
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