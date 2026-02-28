Ortahisar Belediyespor, Yalıkavak'ı Yendi - Son Dakika
28.02.2026 16:30
Ortahisar Belediyespor, play-off'ta Yalıkavak'ı 34-31 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı üçüncü haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Armada Praxis Yalıkavak'ı 34-31 yendi.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak, 16-15 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğü sağlayan ev sahibi takım, müsabakadan 34-31 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ortahisar, Spor, Son Dakika

