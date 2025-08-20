Ortapınar Spor, 2025-2026 Sezonunda Süper Amatör Lig'de Yer Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ortapınar Spor, 2025-2026 Sezonunda Süper Amatör Lig'de Yer Alacak

Ortapınar Spor, 2025-2026 Sezonunda Süper Amatör Lig\'de Yer Alacak
20.08.2025 12:49  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dişli Spor'un çekilmesi sonucu Ortapınar Spor, 2025-2026 sezonunda Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Kulüp Başkanı Ömür Taştan, takımlarının köy ve taraftarları için en iyisini yapacaklarını belirtti.

Ortapınar Spor, Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi'nde 2025-2026 sezonunda yer alma hakkı kazandı.

Sezon başlarken Dişli Spor, Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi'nden çekilme kararı aldı. Bunun sonucu Ortapınar Spor takımı 2025-2026 sezonunda ligde yer alma hakkı kazandı. Kulüp Başkanı Ömür Taştan, yaptığı açıklamada büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, "Bu sezon Ortapınar Spor olarak Süper Amatör Lig'de mücadele edeceğiz. Köyümüz ve taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Bölgedeki futbolseverler ise Ortapınar Spor'un bu yeni yolculuğunu heyecanla takip etmeye hazırlandığını belirtti. Böylelikle Şuhut temsilcisi olarak amatör liginde bu sezon Şuhut Belediye Hisarsporla birlikte Ortapınar Spor ilçe ve mahalleyi temsil etmiş olacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Spor Ortapınar Spor, 2025-2026 Sezonunda Süper Amatör Lig'de Yer Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:52:19. #7.11#
SON DAKİKA: Ortapınar Spor, 2025-2026 Sezonunda Süper Amatör Lig'de Yer Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.