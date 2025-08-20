Ortapınar Spor, 2025-2026 Sezonunda Süper Amatör Lig\'de Yer Alacak

Ortapınar Spor, Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi'nde 2025-2026 sezonunda yer alma hakkı kazandı.

Sezon başlarken Dişli Spor, Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi'nden çekilme kararı aldı. Bunun sonucu Ortapınar Spor takımı 2025-2026 sezonunda ligde yer alma hakkı kazandı. Kulüp Başkanı Ömür Taştan, yaptığı açıklamada büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, "Bu sezon Ortapınar Spor olarak Süper Amatör Lig'de mücadele edeceğiz. Köyümüz ve taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Bölgedeki futbolseverler ise Ortapınar Spor'un bu yeni yolculuğunu heyecanla takip etmeye hazırlandığını belirtti. Böylelikle Şuhut temsilcisi olarak amatör liginde bu sezon Şuhut Belediye Hisarsporla birlikte Ortapınar Spor ilçe ve mahalleyi temsil etmiş olacak. - AFYONKARAHİSAR