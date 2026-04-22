Osimhen 35 Gün Sonra Dönüyor
Osimhen 35 Gün Sonra Dönüyor

Osimhen 35 Gün Sonra Dönüyor
22.04.2026 22:49
Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında 35 gün aradan sonra sahalara geri döndü.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçıyla 35 gün sonra sahalara döndü.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen oyuna sonradan dahil oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 18 Mart'ta İngiliz ekibi Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta sağ kolu kırılan Osimhen ameliyat olurken, bir süre sahalardan uzak kaldı. Bu süreçte ligdeki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında oynayamayan 27 yaşındaki futbolcu, kupadaki Gençlerbirliği maçıyla formasına kavuştu.

Müsabakaya yedek başlayan Victor Osimehen, 78. dakikada Renato Nhaga'nın yerine oyuna girdi ve 35 gün sonra sahalara döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

