Osimhen Duygusal Anlar Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osimhen Duygusal Anlar Yaşadı

Osimhen Duygusal Anlar Yaşadı
11.03.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Liverpool'u yendi. Osimhen'in özel pankartı onu duygulandırdı, teşekkür etti.

GALATASARAY, Liverpool karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda avantaj yakalarken, mücadele öncesinde tribünlerde Victor Osimhen için hazırlanan pankart Nijeryalı golcünün duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan, Nijeryalı golcü Victor Osimhen için özel bir koreografi hazırladı. Tribünlerde açılan dev görselde Osimhen'in hayat hikayesine gönderme yapan etkileyici bir tasarım yer aldı. Görselde yıldız futbolcunun annesinin fotoğrafı bulunurken, Osimhen'in bir elinde çocukluk hali, diğer elinde ise kendi çocuğu yer aldı.

Hazırlanan koreografiyi gördükten sonra tribünlere giden Osimhen ise duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan yıldız golcü, taraftarları selamlayarak teşekkür etti.

Maçın ardından duygularını paylaşan Osimhen, yapılan sürprizin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Galatasaray'ın golcü oyuncusu, "Bu taraftar için elimden geleni yapmak istedim. Burada bambaşka duygular yaşıyorum. Annemi küçük yaşta kaybettim. Taraftar beni çok mutlu etti. O yüzden benim için çok önemli. Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz. Rövanşta Liverpool'a zarar verebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Öte yandan tribünlerde açılan İngilizce pankartlarda 'Welcome to Hell', 'The World Met Hell Here', 'We Are Family And Family Is Everything' ve 'You Are Alone in Sami Yen Hell' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen Duygusal Anlar Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da günlük 8 bin TL’ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor
İBB davasında eski CHP’li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para Bir tane delil gösterin İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin
Deprem olan ile Naci Görür’den korkutan uyarı Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Fenerbahçe Mert Müldür’ün nişanlısı için harekete geçti Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti
Dolar milyarderi Türkler açıkladı Murat Ülker 1 numara değil Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil
Rıza Baba’nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı Beynine pıhtı mı attı Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 13:49:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Osimhen Duygusal Anlar Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.