Osimhen Duygusal Anlar Yaşadı

GALATASARAY, Liverpool karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda avantaj yakalarken, mücadele öncesinde tribünlerde Victor Osimhen için hazırlanan pankart Nijeryalı golcünün duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan, Nijeryalı golcü Victor Osimhen için özel bir koreografi hazırladı. Tribünlerde açılan dev görselde Osimhen'in hayat hikayesine gönderme yapan etkileyici bir tasarım yer aldı. Görselde yıldız futbolcunun annesinin fotoğrafı bulunurken, Osimhen'in bir elinde çocukluk hali, diğer elinde ise kendi çocuğu yer aldı.

Hazırlanan koreografiyi gördükten sonra tribünlere giden Osimhen ise duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan yıldız golcü, taraftarları selamlayarak teşekkür etti.

Maçın ardından duygularını paylaşan Osimhen, yapılan sürprizin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Galatasaray'ın golcü oyuncusu, "Bu taraftar için elimden geleni yapmak istedim. Burada bambaşka duygular yaşıyorum. Annemi küçük yaşta kaybettim. Taraftar beni çok mutlu etti. O yüzden benim için çok önemli. Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz. Rövanşta Liverpool'a zarar verebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Öte yandan tribünlerde açılan İngilizce pankartlarda 'Welcome to Hell', 'The World Met Hell Here', 'We Are Family And Family Is Everything' ve 'You Are Alone in Sami Yen Hell' ifadelerine yer verildi.