Osimhen için Galatasaray Adası'nı satışa çıkardılar - Son Dakika
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Spor

Osimhen için Galatasaray Adası'nı satışa çıkardılar

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, golcü oyuncunun bonservisini alabilmek için ilginç bir girişimde bulundu. Bir taraftar, Galatasaray Adası'nı 50 milyon euroya satışa çıkardığını belirten bir pankart açtı.

24.10.2024 16:02
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Süper Lig devi Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

GALATASARAY ADASI'NI SATIŞA ÇIKARDILAR

Maçlarda ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarı kendine hayran bırakan Nijeryalı golcü için bir Galatasaray taraftarı sürpriz bir harekete imza attı. Elfsborg maçı sonrası karton kağıt üzerine "satılık ada" yazan bir sarı kırmızılı taraftar, Ada'nın fiyatını ise 50 milyon euro olarak belirledi. Victor Osimhen hayranı olan bu taraftarın hareketi, herkes tarafından büyük ilgi gördü.

İşte o pankart;

Osimhen için Galatasaray Adası'nı satışa çıkardılar
Osimhen için Galatasaray Adası\'nı satışa çıkardılar

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Son Dakika Spor Osimhen için Galatasaray Adası'nı satışa çıkardılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Erkan null:
    o adayi 10 futbolcuyu bide Statyumu satsaniz belki alirsiniz osumheni 1 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Saçmalamışlar... 1 0 Yanıtla
  • Zekeriya Ünlü:
    Problem o çöplük ada o kadar etmez ?????? 1 0 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Yakında döttünüzüde satarsınız 1 0 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    Adanı satılması büyük hata olur. Orası G.Saray kulübüne Atatürk ün hediye sidir. Ata ya saygısızlık yapmayalım. 0 0 Yanıtla
  • res:
    Helalll 0 0 Yanıtla
  • Olcay Berber:
    hahahahha 0 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Osime icardi gibi kalacak Bi şekil ada satmaya gerek yok 0 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    buna anca gülünür akıl almaz birsey 0 0 Yanıtla
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