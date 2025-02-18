Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi - Son Dakika
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Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi

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Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın kahramanı Victor Osimhen'in gollerinden çok, rakibi Casper Hojer'e yaptığı hareket gündeme geldi. Osimhen'in rakibine yumruk atıp atmadığı tartışılırken, bu durum maçın ardından en çok konuşulan konular arasında yer aldı. BeIN Trio ekibi, maçın ardından hakem Zorbay Küçük'ün kararlarını değerlendirdi ve çeşitli görüşler belirtti.

18.02.2025 08:32
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Attığı 2 golle Galatasaray'a Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe derbisi öncesinde kritik 3 puan kazandıran Victor Osimhen, gollerinden çok karşılaşma içerisinde Casper Hojer'e yaptığı hareketle gündeme geldi. Osimhen'in rakibine yumruk atıp atmadığı tartışılırken, pozisyon da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

OSIMHEN RAKİBİNE YUMRUK ATTI MI?

Osimhen, Rizesrpor ceza sahasına hareketlenirken rakibi Casper Hojer ile ikili mücadeleye girdi. Bu mücadelenin ardından Hojer yerde kaldı. 25 yaşındaki futbolcunun rakibine yumruk attığı ve bu nedenle kırmızı kart görmesi gerektiği yorumları yapıldı. Bazı kesimler ise bunun tam tersi görüş bildirdi. Nijeryalı futbolcunun bu hareketi, karşılaşmanın ardından en çok konuşulanlar arasına girdi.

HERKES FARKLI YÖNDE GÖRÜŞ BELİRTTİ

BeIN Trio ekibi, Rizespor - Galatasaray maçının ardından hakem Zorbay Küçük'ün kararlarını değerlendirdi. 45' Osimhen ve Hojer arasındaki mücadeleyi yorumlayan Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban farklı yönde görüş belirtti.

Bahattin Duran: Benim kararın Rizespor lehine faul ve Osimhen'e sarı kart gösterilmeliydi.

Bülent Yıldırım: Topsuz alanda karşılıklı bir güç gösterisi. Daha güçlü olan Osimhen rakibini ittiriyor. Bir darbe olmadığını düşünüyorum. Hakemin iki oyuncuya sarı kart göstermeliydi.

Deniz Çoban: Topsuz alanlarda bu tarz müdahalelerde elinizde sarı kart olur. Hakemi çok eleştiremem çünkü hakem topun olduğu yere bakar. 4. hakem, yan hakemin bunu kaçırmaması gerekir. Hakem çaresiz. Bir şey olduğunu biliyor, çağırıyor. uyarıyor. Hakem ekibinden gereken yardımı alabilseydi Zorbay Küçük oyunculara sarı kart gösterirdi. Minimum Osimhen'e sarı kart gösterirdi. Bu bir kırmızı kart mı? Bu açıyı sadece 2 kamera çekebilmiş. Çaykur Rizesporlu oyuncu pozisyon almaya çalışırken Osimhen'i sıkıştırıyor, diğer eliyle de yine Osimhen'in üzerinde. Osimhen'de silkelenerek kurtulmaya çalışıyor. Osimhen vuracaksa sol koluyla vuracak. Sol koluna baktığınızda rakibin yüzüne gelmiyor. Osimhen'in sol eliyle Hojer'e vurma ihtimali yok çünkü eli vücuduna yapışık. Osimhen ve Hojer sarı kart görmeliydi.

Osimhen\'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi

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Son Dakika Spor Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • FETHİ SEMİZ:
    HANİ NEREDE TÜRK HAKEM ADALETİ ...? YAZIKLAR QLSUN .... 36 32 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    ağlayın kuşlar ağlayın, ama müsait yerinizden element uydurmadan otün 24 42 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Yani yine Galatasaray haketmeden bedava hakemle 3 puan aldı 31 14 Yanıtla
  • Gürkan Güneş:
    Yorumcular ne yazarsa yazsın HAKEM galatasarlı oldumu yapacak bir şey YOKKKK 29 9 Yanıtla
  • Ahmet Sarıbaş:
    Sen kendi maçındaki hakem hatalarına bak beceriksiz 17 19 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    Adamlar tokatlaya tokatlaya geliyor :) 10 11 Yanıtla
  • Şeref Taşdöven:
    Hadi ordan avrupada niye yapamıyor aynı hareketleri deniz çoban çıkmış bol keseden atıyor 12 1 Yanıtla
  • Murat Saka:
    kendi çok iyi de hakem diyor 7 4 Yanıtla
  • Mehmet null:
    yapı soran olursa pozisyon baksın 5 1 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Yazıklar olsun 2 senedir hakemlerle haram puan aliyor fetosaray 3 0 Yanıtla
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