Osman Zeki Korkmaz: "Bu hakemle iyi hatıralarımız yok" - Son Dakika
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Osman Zeki Korkmaz: "Bu hakemle iyi hatıralarımız yok"

08.10.2022 17:26

- Osman Zeki Korkmaz: "Bu hakemle iyi hatıralarımız yok" İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, MKE Ankaragücü ile oynadıkları maçın hakemi Yasin Kol ile iyi hatıraları olmadığını ifade etti.

- Osman Zeki Korkmaz: "Bu hakemle iyi hatıralarımız yok"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, MKE Ankaragücü ile oynadıkları maçın hakemi Yasin Kol ile iyi hatıraları olmadığını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor evinde MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, gol yiyene kadar topa hakim olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Golden sonra formasyon değiştirdik. Ankaragücü'nün daha önde basacağını düşünmüştük. Biz de bunun üzerine formasyon değişikliği yaptık. Oyun dengeli gidiyordu. Maçın genelinde 1-0 olduktan sonra etkili kontra atakları vardı Ankaragücü'nün. 1-1'i yakaladıktan sonra oyun ivmesini değiştirdik. Buradan da Gökhan Akkan'a geçmiş olsun diyorum, umarım ciddi bir şeyi yoktur. O süre oyun fazla durdu ve o dakikadan sonra başlayan maç daha başka bir maçtı ve Ankaragücü daha motive girdi. Biraz orada biz çok beklemenin etkisiyle motivasyonumuz düştü. Golden sonrada 2-2 yapabilirdik. Ama finalde kritik bir maçta kaybettik. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum" dedi.

"Bu hakemle iyi hatıralarımız yok"

Müsabakanın hakemi Yasin Kol ile ilgili konuşan Korkmaz, "Ben Ankaragücü'nde çalıştım. Gururla, keyifle görev aldım. Hayatım boyunca unutamadığım anlar yaşadım. İmkansızlıkların takımıdır. Kulübün kendi taraftarı hayat mücadelesi veren insanlardır. Ama maç öncesi yapılan açıklamayı samimi bulmuyorum. Bundan sonra bu hakem, bu algoritmayla maça verilirse aynı açıklamayı yapacaklar mı? Olumlu bir hatıra oluştu mu? Benim de antrenörlük hayatımda ve İstanbulspor'un bu hakemle iyi hatıraları yok. Oyun ikinci yarı 20 dakika durdu. İstanbulspor önden açıklama yapmayınca böyle oluyor. Kazanan hak ederek kazandı. Bu açıklama bence kulübün genelini bağlamaz. Onu yapan mekanizmayı Ankaragücü taraftarı yönetimi uyaracaktır" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osman Zeki Korkmaz: 'Bu hakemle iyi hatıralarımız yok' - Son Dakika

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