Osmanelispor, AS Akyazıspor karşısında 3 puan hedefiyle hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Osmanelispor, AS Akyazıspor karşısında 3 puan hedefiyle hazırlıklarını tamamladı

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Osmanelispor, AS Akyazıspor karşısında 3 puan hedefiyle hazırlıklarını tamamladı
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi 6. Grup 3. haftasında Osmanelispor, yarın saat 14.00'te evinde AS Akyazıspor'u konuk edecek. Antrenör Hasan Kol, iki haftada 2 puanla 12 takımlı ligde 6. sırada bulunduklarını belirterek taraftar önünde 3 puan almak istediklerini söyledi.

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, yarın oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

PGL 6. Grup 3. hafta müsabakasında Osmanelispor, yarın saat 14.00'da kendi evinde AS Akyazıspor'u konuk edecek. Kızmızı-yeşilli takım maçın oynanacağı Osmaneli İlçe Stadı'nda günü ter idmanı ile geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

Takımın antrenörü Hasan Kol, iki haftada aldıkları beraberlik ile 2 puanla 12 takımlı ligde 6. sırada bulunduklarını anlatarak, "Yarın taraftarımız önünde oynayacağımız maçı hazırlıklarını tamamladık. Takımın havası ve neşesi yerindeydi. Ligde aldığımız 2 beraberlik sonrası yarın 3 puan alarak daha da moral bulmak istiyoruz. İyi bir hava yakaladık ve bunu taraftarımız olan Balaban Meydan'ın destekleriyle devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
SporSon Dakika

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