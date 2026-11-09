Osmanelispor, AVS Çaycumaspor deplasmanında 2-0'dan dönüp 2-2'lik skorla 1 puan aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Osmanelispor, AVS Çaycumaspor deplasmanında 2-0'dan dönüp 2-2'lik skorla 1 puan aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmanelispor, AVS Çaycumaspor deplasmanında 2-0\'dan dönüp 2-2\'lik skorla 1 puan aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

PGL 6. Grup 4. haftasında Osmanelispor, konuk olduğu AVS Çaycumaspor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 beraberliği yakaladı. Mirzacan Yıldırım'ın 71. dakikadaki golüyle eşitliği sağlayan Osmanelispor, haftayı 13 takımlı grupta 6 puanla 6. sırada tamamladı.

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, 2-0 geriden düştüğü maçı çevirmesini bildi.

PGL 6. Grup 4. hafta müsabakasında Osmanelispor, dün AVS Çaycumaspor'a konuk oldu. Çaycumaspor İlçe Stadı'nda oynanan maça iyiş başlayan ev sahibi AVS Çaycumaspor, maçın 11'inci dakikasında Sidar Ceyhan golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarına devam eden AVS Çaycumaspor, maçın 41'inci dakikasında Hakan Arslantürk'ün golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu golden sonra maça dengesini koyan Osmanelispor maçın 45'inci dakikasında Özgür Özata'nın golüyle durumu 2-1'e getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru olurken, Osmanelispor maçın ilk yarısının 20 ve 27'inci dakikalarında yakaladığı net pozisyonları da gole çeviremedi.

90+2'de kaçan gol saç baş yoldurdu

Maçın ikinci yarısına dengeli bir futbolla başlayan iki takım orta sahada birbirlerine üstünlük kurtmaya çalıştılar. Maçın 71'inci dakikasında gelişen bir Osmanelispor atağında Mirzacan Yıldırım takımın beraberlik golünü kaydetti. Maçın 90+2'inci dakikasında gelişen bir kontratak sonrasında Osmanelisporlu Faruk Erdoğan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Erdoğan'ın şutunu kaleci Olcay Toplu çıkarırken, bu pozisyon sonrası Osmanelispor teknik heyeti adeta saç baş yoldu. Maçta başka gol olmazken, takımlar 1'er puanı paylaştılar. Ligde oynadığı 4 maçta 3 beraberlik 1 galibiyet alan Osmanelispor haftayı 13 takımlı grupta 6 puanla 6'ncı sırada bitirdi.

Kırmızı-yeşilli ekip ligin 5'inci haftasında evinde Karamürselspor'u konuk edecek.

Kaynak: İHA
SporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:50:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Osmanelispor, AVS Çaycumaspor deplasmanında 2-0'dan dönüp 2-2'lik skorla 1 puan aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android