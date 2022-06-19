Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki pistte düzenlenen yarışlar; baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, 4'lü ve 3'lü taylar ile ithal A ve B kategorilerinde yapıldı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.