10. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı - Son Dakika
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10. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

19.06.2022 18:17

Osmaniye'de 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Osmaniye'de 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki pistte düzenlenen yarışlar; baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, 4'lü ve 3'lü taylar ile ithal A ve B kategorilerinde yapıldı.

60 atın katıldığı yarışlarda baş kategorisinde birinciliği Mardin'den katılan Veli Akyol'un atı Afganlı, ikinciliği Konya'dan katılan Fatih Oğuz'un atı Sakarya, üçüncülüğü ise Gaziantep'ten katılan Samet Yurtbatıran'ın atı Boeing kazandı.

Yarışlarda dereceye giren atların sahiplerine para ödülü ve kupa verildi.

YORUMLAR
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Osmaniye'de rahvan at yarışları nefes kesti Osmaniye'de rahvan at yarışları nefes kesti Rahvan at yarışları 41'nci kez koşuldu Rahvan at yarışları 41'nci kez koşuldu
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı - Son Dakika

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