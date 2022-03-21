Down sendromlu bireyler için spor etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Osmaniye'de "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında down sendromlu bireyler basketbol ve futbol oynadı.

Osmaniye Zihinsel Engellilere Destek Derneği (OSZED) tarafından down sendromlu çocuklar, özel bir okulun spor salonunda öğrencilerle basketbol gösteri maçı yaptı.

Ardından çocuklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sentetik sahada Karaçayspor ile futbol oynandı.

Programın sonunda etkinliklere katılanlara madalya ve katılım belgesi verildi.

OSZED Başkanı Zahide Aktürk, yaptığı açıklamada, down sendromlu her birey gibi okuma, eğitim ve çalışma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Kendisinin de down sendromlu çocuk annesi olduğunu belirten Aktürk, "Salgından dolayı etkinliklerimizi yapamıyorduk. Çocuklarımız da hep kapalı kaldılar ve sıkıldılar. Bugün de gün boyunca sürecek olan etkinliklerimizle onların güzel vakit geçirmelerini istedik." diye konuştu.