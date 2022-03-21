Down sendromlu bireyler için spor etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Down sendromlu bireyler için spor etkinlikleri düzenlendi

21.03.2022 17:24

Osmaniye'de "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında down sendromlu bireyler basketbol ve futbol oynadı.

Osmaniye'de "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında down sendromlu bireyler basketbol ve futbol oynadı.

Osmaniye Zihinsel Engellilere Destek Derneği (OSZED) tarafından down sendromlu çocuklar, özel bir okulun spor salonunda öğrencilerle basketbol gösteri maçı yaptı.

Ardından çocuklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sentetik sahada Karaçayspor ile futbol oynandı.

Programın sonunda etkinliklere katılanlara madalya ve katılım belgesi verildi.

OSZED Başkanı Zahide Aktürk, yaptığı açıklamada, down sendromlu her birey gibi okuma, eğitim ve çalışma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Kendisinin de down sendromlu çocuk annesi olduğunu belirten Aktürk, "Salgından dolayı etkinliklerimizi yapamıyorduk. Çocuklarımız da hep kapalı kaldılar ve sıkıldılar. Bugün de gün boyunca sürecek olan etkinliklerimizle onların güzel vakit geçirmelerini istedik." diye konuştu.

Down sendromlu bireyler için spor etkinlikleri düzenlendi
Down sendromlu bireyler için spor etkinlikleri düzenlendi
Down sendromlu bireyler için spor etkinlikleri düzenlendi

YORUMLAR
500
Down sendromlu bireyler spor etkinliklerinde buluştu Down sendromlu bireyler spor etkinliklerinde buluştu Down sendromlu bireyler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi Down sendromlu bireyler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Down sendromlu bireyler için spor etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar olayı! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında, kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 18:12:26. #1.12#
SON DAKİKA: Down sendromlu bireyler için spor etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement