Osmaniye\'de Hokey Grup Birinciliği Başladı

06.04.2026 14:27
Osmaniye'de 27 takım ve 450 sporcu ile Okul Sporları Hokey Gençler Grup Birinciliği başladı.

Osmaniye'de 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Okul Sporları Hokey Gençler Kız/Erkek Grup Birinciliği müsabakaları, coşkulu bir açılış töreniyle başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından Adana, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Van ve Erzurum illerinden toplam 14 erkek, 13 kız olmak üzere 27 takım ve 450 sporcu, hokey sahasında grup birinciliği için mücadele ediyor. Organizasyonda genç sporcular hem takım ruhunu hem de bireysel yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan açılış töreni, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi'nin konuşmasıyla devam etti. Çebi, okul sporlarının gençlerin fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, dostluk ve fair-play anlayışına katkı sağladığını belirterek, farklı illerden gelen sporcuları Osmaniye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen sembolik başlangıç vuruşu ile müsabakalar başladı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

