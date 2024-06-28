Osmaniye'de Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Spor

Osmaniye'de Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı

Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı. Vali Erdinç Yılmaz, çocuklara sporu sevdirmenin önemine vurgu yaparak, antrenörlerin büyük bir görev üstlendiğini belirtti. Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise yaz spor okullarına destek verdiklerini ve başarılı sporcuların keşfedileceğine inandığını ifade etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi ise çocukların 2 ay boyunca sporla dolu günler yaşamalarını hedeflediklerini söyledi.

28.06.2024 16:49
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Osmaniye'de Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenle açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce spor okullarının açılışı dolayısıyla atletizm sahasında tören düzenlendi.

Vali Erdinç Yılmaz, törende, yaz spor okullarının çocukların sportif özelliklerinin gelişmesi ve daha keyifli vakit geçirmeleri adına önemli olduğunu söyledi.

Çocuklara sporu sevdirmek gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Sporun bütün alanlarında yapacağımız çalışmalarda görev alacak antrenörlerimize büyük görev düşüyor. Çocuklarımıza sporu sevdirelim. Evlatlarımız hangi branşta yetenekliyse oraya yönlendirmek çok daha faydalı olacaktır." dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet de yaz spor okullarına destek verdiklerini, burada çok sayıda branşta başarılı sporcuların keşfedileceğine inandığını dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Osmaniye Belediyesi işbirliğinde açılan yaz spor okullarında 5-18 yaş arası çocukların 2 ay boyunca sporla dolu günler yaşamalarını istediklerini kaydetti.

Konuşmalardan sonra güreş, okçuluk, karate gösterileri sunuldu, Vali Yılmaz ve diğer katılımcılar penaltı atışı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Osmaniye'de Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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