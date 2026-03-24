Otizmli İkizlerden Dünya Şampiyonasında 6 Madalya
Otizmli İkizlerden Dünya Şampiyonasında 6 Madalya

24.03.2026 13:23
Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, Fransa'da 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otizmli ikizler olarak bilinen Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül kardeşler, Fransa'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesinden (ETÜ) yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Gourette bölgesinde düzenlenen Zihinsel Engelliler Dünya Kayak Şampiyonası'nda ETÜ'nün otizmli milli sporcuları büyük bir başarıya daha imza attı.

Şampiyonada süper büyük slalom, büyük slalom ve slalom yarışlarında Aliye Zeynep Bingül ikincisi olarak 3 gümüş, Muhsin Murat Bingül ise üçüncü olarak 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Fransa'dan 6 madalya ile Erzurum'a dönen Bingül kardeşler için Erzurum Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Davul zurna eşliğinde çiçeklerle karşılanan ikizler için Erzurum bar ekibi de gösteri sundu.

Karşılamaya, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, üniversite yönetimi ile yakınları katıldı.

Milli sporcuları, teknik heyeti ve sporcuların ailesini ETÜ'de ağırlayan Rektör Prof. Dr. Çakmak, burada yaptığı konuşmada, azmin engel tanımadığını belirtti.

Çakmak, ikizleri başarılarından dolayı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Aliye Zeynep ve Muhsin Murat'ın uluslararası arenada elde ettiği sonuçlar, azim ve kararlılıkla neler başarabileceğinin en güzel örneğidir. Geçtiğimiz aylarda Avusturya'da düzenlenen VIRTUS Open Alpin Kitzbühel Kayak Yarışması'nda sporcularımız dört madalya kazanmıştı. Her seferinde üzerine koyarak devam eden sporcularımız bu şampiyonada ise 6 madalya kazanarak ülkemize döndüler ve hepimize büyük bir gurur daha yaşattılar. Bu süreçte sporcularımızın daima yanında olan ebeveynlerine, antrenörlerine ve destekçilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki şampiyonalarda daha büyük başarılara imza atacaklarına gönülden inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum."

İkizlerin babası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ise spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı ETÜ'ye teşekkür ederek, "Bir baba olarak evlatlarımızın bu noktaya gelmesi, onların yıllardır verdiği emeği ve gösterdiği azmi görmek tarifsiz bir gurur. Bu başarı, sadece kazanılan madalyaların değil, fedakarlığın, inancın ve hiç vazgeçmemenin bir sonucudur. Zorlu şartlarda mücadele ederken ortaya koydukları kararlılık bizler için en büyük mutluluk kaynağı oldu. İnşallah aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam ederek çok daha büyük başarılara imza atacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

