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Otomobil sporlarında 2021'in şampiyonları belli oldu - Son Dakika

Otomobil sporlarında 2021'in şampiyonları belli oldu

30.12.2021 11:52
Otomobil sporlarında 2021'in şampiyonları belli oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 yılının organizasyonlarında şampiyon olanlar açıklandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 yılının organizasyonlarında şampiyon olanlar açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, sezonun son organizasyonunun Türkiye Rallikros Şampiyonası Final Yarışı'yla yapıldığı belirtildi.

2021 Demir Berberoğlu Sezonu'nu organizasyonlara göre birinci bitirenler şöyle:

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası: Burak Çukurova

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Co- Pilot Şampiyonası: Batuhan Memişyazıcı

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonası: Emre Hasbay

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Co Pilot Şampiyonası: Burak Erdener

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Genç Pilot Şampiyonası: Emre Hasbay

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Genç Co Pilotlar Şampiyonası: Alperen Tetik

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Sınıf 2 Birinciliği: Burak Çukurova

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Sınıf 2 Co Birinciliği: Vedat Bostancı

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Sınıf N Birinciliği: Buğra Can Kılıç

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Sınıf N Co Birinciliği: Yusuf Çalık

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Takımlar Şampiyonası: BC Vision Motorsport

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası: Castrol Ford Team Türkiye

Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli Şampiyonası: Üstün Üstünkaya

Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli Co Pilot Şampiyonası: Kerim Tar

Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli 1 Birinciliği: Aykut Kefi

Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli 1 Co Pilot Birinciliği: Efe Turan

Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli 2 Birinciliği: Üstün Üstünkaya

Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli 2 Co Pilot Birinciliği: Kerim Tar

AVIS 2021 Türkiye Pist Süper Grup Şampiyonası: Ümit Ülkü

AVIS 2021 Türkiye Pist Maxi Grup Şampiyonası: Turgut Konukoğlu

AVIS 2021 Türkiye Pist Takımlar Şampiyonası: Bitci Racing Team AMS

PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası: Ertan Nacaroğlu

PETLAS 2021 Türkiye Offroad Co Pilotlar Şampiyonası: Samet Zurnacı

PETLAS 2021 Türkiye Offroad Takımlar Şampiyonası: Bitci Racing Team

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 1 Şampiyonası: Taner Oruç

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 2 Şampiyonası: Burak Başlık

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 3 Şampiyonası: Refik Bozkurt

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 4 Şampiyonası: Ayhan Germirli

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Takımlar Şampiyonası: BC Vision Motorsport

2021 Türkiye Karting Mini Kategori Şampiyonası: İskender Zülfikari

2021 Türkiye Karting Formula Junior Şampiyonası: Sarp Orhan Or

2021 Türkiye Karting Formula Senior Şampiyonası: Zekai Özen

2021 Türkiye Karting Formula Master Şampiyonası: Mehmet Yaman

2021 Türkiye Karting Kızlar Mini Kategori Şampiyonası: Zeynep Büyükpınar

2021 Türkiye Karting Kızlar Junior Kategori Şampiyonası: Ayşe Çebi

2021 Türkiye Karting Kadınlar Senior Şampiyonası: Sude Nur Yurdagül

2021 Türkiye Karting Şampiyonası Takımlar Birinciliği: Dynamic Racing Team

2021 Türkiye Drift Şampiyonası: Ege Bilaloğlu

2021 Türkiye Drift Takımlar Şampiyonası: Le Drift Team

2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası: Hasan Tunç

2021 Şevki Gökerman Ralli Kupası: Okan Tanrıverdi

Bitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası: İsrafil Akyüz

2021 TOSFED Micro Karting Destek Kupası: Can Özler

2021 TOSFED Karting Dayanıklılık Kupası: DRT Legends

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Otomobil, Şampiyon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Otomobil sporlarında 2021'in şampiyonları belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Otomobil sporlarında 2021'in şampiyonları belli oldu - Son Dakika
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