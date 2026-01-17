Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid - Son Dakika
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler\'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
17.01.2026 18:11
Sıkıntılı günler geçiren Real Madrid, protestolar altında oynanan mücadelede Kylian Mbappe ve Raul Asencio'nun golleriyle Levante'yi 2-0 mağlup etti. İspanyol devinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmayı 1 asistle tamamladı. Oyuna sonradan giren Arda, mücadeleyi 8.4 rating ile tamamladı ve maçın oyuncusu seçildi.

La Liga 20. hafta maçında sıkıntılı günler geçiren ve teknik direktör değişikliğine giden Real Madrid, taraftarının yoğun protestosuna maruz kaldığı maçta Levante'yi ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-0'lık skorla kazandı.

ARDA OYUNA GİRDİ, MAÇIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

İlk yarısı golsüz biten mücadelede ikinci yarının başında Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler oyuna dahil oldu. Arda'nın girişiyle birlikte üst üste pozisyonlar yakalayan Real Madrid, 58. dakikada Kylian Mbappe ile öne geçti. İspanyol devi, Arda Güler'in 65. dakikada harika kullandığı köşe vuruşunda Asencio'nun kafa vuruşu sonrası farkı ikiye çıkardı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Milli yıldızımız, sonradan oyuna dahil olduğu müsabakayı 8.4 rating ile tamamlamayı başararak taraftarlar tarafından alkışlandı. Arda Güler, yapılan oylama sonucu maçın oyuncusu seçildi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu galibiyetini ardından puanını 48'e yükselten Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona ile farkı 1'e düşürdü. Küme düşme hattındaki Levante 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, Villarreal'e konuk olacak. Levante, sahasında Elche'yi konuk edecek.

Yorumlar (1)

    Yorumlar (1)

  • sm69zgdd4y sm69zgdd4y:
    helal olsun yiğidim 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:01
