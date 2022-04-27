Oyuncu, spor yorumcusu ve yazarlarından "silahlı kutlamaya hayır" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu, spor yorumcusu ve yazarlarından "silahlı kutlamaya hayır" çağrısı

27.04.2022 11:23
Oyuncu, spor yorumcusu ve yazarlarından "silahlı kutlamaya hayır" çağrısı

Oyuncu, spor yorumcusu ve yazarları, kutlamalarda havaya ateş açılmaması için yürütülen "silahlı kutlamaya hayır" çağrısına destek verdiler.

Oyuncu, spor yorumcusu ve yazarları, kutlamalarda havaya ateş açılmaması için yürütülen "silahlı kutlamaya hayır" çağrısına destek verdiler.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Seymen Aydın, A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Aksal Yavuz ile Yeni Şafak Gazetesi Spor Yazarı Erdal Hoş, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi çektikleri videolarla "mutluluğa kurşun sıkma" diyerek, kutlamalarda havaya ateş edilmemesini istediler.

Çektiği videoda, Trabzonsporluların uzun yıllar sonra özlenen, hasretle bekledikleri şampiyonluğa kavuşacaklarına vurgu yapan Ulaş Özdemir, şunları söyledi:

"Artık sayılı günler, sayılı saatler ve dakikalar kaldı ve dolayısıyla bu hasret kaldıkları şampiyonluğu da bütün Trabzonsporlular büyük bir mutluluk ve coşkuyla kutlayacak. İşte bu kutlamaları yaparken lütfen silah atmayalım. Sizin sevinciniz başkalarının evine yas düşürmesin. Çünkü bu silah işinden gerçekten çok canlar gitti, cananları kaybettik. Haliyle bu kutlamalarda eksik bir taraftar dahi olmasın ve herkes bu coşkuyu doya doya yaşasın. Birbirimize sarılarak o kutlamaları yapalım. Silah atmak isteyenlere karşı da gerekli uyarılarımızı yapalım. Bu çağrı bütün Trabzonsporlular için önemli."

"Mutluluğumuz bir evin yası olmasın"

"Silahlı kutlamaya hayır" çağrısına destek veren oyuncu Seymen Aydın da bordo-maviye gönül veren taraftarlara seslenerek, şunları kaydetti:

"Yedi bölge cennet vatana, yedi kıta bütün dünyaya 'Şampiyon Trabzonspor' diye haykırmaya, sevinçten ağlamaya, çılgınca takımımızı alkışlamaya çok ama çok az kaldı. Biliyorum benim gibi sizler de duygularınız ifade etmekte zorluk çekiyorsunuz. İstediğimiz gibi sevinebiliriz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz, nasıl sevineceğimizi bilmiyoruz. Açıkçası ben bilmiyorum ama yanımdakilere sarılacağım, sevdiklerime sarılacağım. Ne bileyim koşacağım, yuvarlanacağım, bir şeyler yapacağım ama bildiğim bir şey var ki silaha sarılmayacağım.

Kurban olayım silah işini bırakalım. Silahlara sarılmayalım. Mutluluğumuz bir evin yası olmasın. Bir evin içine ateş düşmesin, kor düşmesin. O yüzden şunu da demek istiyorum. Bizi biz yapan nedir? Halkalardır, çemberlerdir. Bunlar horon halkalarıdır, horon çemberleridir. Oralarda buluşalım. Sevgimizi, sevincimizi oralarda yaşayalım ama ne olur lütfen silaha sarılmayalım ve mutluluğumuza kurşun sıkmayalım."

"Bizim sevincimiz başkalarının üzüntüsü olmamalı"

Spor yazarlarından Aksal Yavuz da Trabzonspor'un müthiş bir sezon geçirdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluğu analarının ak sütü gibi hak ettiler. Bu sezon bu şampiyonluk milyonlarca Trabzonsporlunun yıllardır beklediği an. O anlamda şampiyonluğu nasıl kutlayacaklarını, sevinçlerinin ne denli olacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Çünkü biz de Trabzonsporluyuz."

Dikkat edilmesi gereken bir konu olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Kutlamalarda silah kullanılmamalı, kullananlar da uyarılmalı. Evet yıllardır bu şampiyonluğu bekliyoruz ancak hiçbir şampiyonluk insan canından değerli değildir. Bizim sevincimiz başkalarının üzüntüsü olmamalı." diye görüş bildirdi.

"Lütfen mutluluğa kurşun sıkmayın"

Kampanyaya destek veren Erdal Hoş da şunları kaydetti:

"Değerli Trabzonsporlular yıllarca hayal ettiğiniz, hayalini kurduğunuz bir güne çok yaklaştınız. Bu günün birilerine zehir olmaması için lütfen mutluluğa kurşun sıkmayın. Başkalarının bedduasını almamak için başkalarının canını yakmamak için mutluluğa kurşun sıkmamak gerekiyor. Lütfen lütfen lütfen."

YORUMLAR
500
Trabzonspor'a gönül veren acılı aile başka acılar yaşanmasın istiyor Trabzonspor'a gönül veren acılı aile başka acılar yaşanmasın istiyor Antalyaspor Başkanı Çetin: Trabzon'dan puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz Antalyaspor Başkanı Çetin: Trabzon'dan puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz

Seymen Aydın, Trabzonspor, Tiyatro, Silah, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Oyuncu, spor yorumcusu ve yazarlarından 'silahlı kutlamaya hayır' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:36 Eymen bebekle ilgili telefon incelemesinden çıkan korkunç sonuç: Öz annesi bile istismar etmiş
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:22 Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı
11:19 Altın düşüşe geçti gram fiyatı 900 liradan işlem görüyor
11:10 Dünya Bankası'nın altın tahmini yatırımcıları tedirgin etti: 2023'teki düşüş öncesi mütevazı yükseliş
10:57 İçişleri Bakanlığı maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine yolladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 11:57:55. #1.12#
SON DAKİKA: Oyuncu, spor yorumcusu ve yazarlarından "silahlı kutlamaya hayır" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement