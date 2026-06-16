Özel Gereksinimli Öğrencilere Yüzme Etkinliği - Son Dakika
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Özel Gereksinimli Öğrencilere Yüzme Etkinliği

Özel Gereksinimli Öğrencilere Yüzme Etkinliği
16.06.2026 17:03
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Akçaabat'ta özel gereksinimli öğrenciler yüzme etkinliğinde keyifli anlar yaşadı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde özel gereksinimli bireylere yönelik yüzme etkinliği gerçekleştirildi.

Sarıtaş Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe Okulu'nun özel gereksinimli 9 öğrencisi, Trabzon Olimpiyat Spor Kulübünce düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Öğrenciler, antrenör Ceyda Sağlam ve Ozan Sağlam eşliğinde yüzme keyfi yaşadı.

Antrenör Ceyda Sağlam, her spor branşının önemli olduğunu ancak yüzmenin insan vücudundaki tüm kasları çalıştırdığını söyledi.

Bu açıdan yüzmenin özel gereksinimli bireyler için ayrı bir önem taşıdığını belirten Sağlam, "Sarıtaş Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe Okulu öğrencileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduk, oldukça keyifli anlar yaşadık. Bizler için de güzel bir deneyim oldu. Elimizden geldiğinde özel gereksinim öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinlikte, Okul Müdürü Zeki Ercin, öğretmenler Sedat Bezan ve Emrah Çağlar da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Özel Gereksinimli Öğrencilere Yüzme Etkinliği - Son Dakika

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