Özel Sporcular\'dan Avrupa\'da 9 madalya

2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda Özel Sporcular Milli Takımı, 9 madalya kazandı.

Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda Özel Sporcular Milli Takımı, dördüncü gün müsabakalarını 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile tamamladı.

VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nın ilk dört günü sonunda Türkiye, 9 altın, 8 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 37 madalyaya ulaştı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, dördüncü günün ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Özel sporcularımız bugün Para Yüzme ve Para Atletizm branşlarında kazandıkları 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 9 madalyayla ülkemize büyük bir gurur daha yaşattı. Avrupa arenasında ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil eden tüm özel sporcularımızı yürekten kutluyorum. Avrupa'da tarih yazan özel sporcularımızın her zaman yanında olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'a şükranlarımı sunuyorum. İlk dört gün sonunda 37 madalyaya ulaşan özel sporcularımızı, gece gündüz emek veren antrenörlerimizi, teknik ekibimizi ve kafilemizi kutluyorum. Mücadele edecek tüm özel sporcularımıza başarılar diliyorum. Dualarımız sizinle. Haydi özel çocuklar" ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlıların kazandıkları madalyalar şöyle:

Para Yüzme: 1 altın, 1 gümüş, 6 bronz

Altın: Eymen Özdemir

400 Metre Karışık - Avrupa şampiyonu

Gümüş: Ali Şiroğlu

400 Metre Karışık - Avrupa ikincisi

Bronz: Seçil Açıkgöz

200 Metre Sırtüstü - Avrupa üçüncüsü

Bronz: Ulaş Yılmazoğlu

400 Metre Karışık - Avrupa üçüncüsü

Bronz: Bilge Kağan Yılgın

400 Metre Karışık - Avrupa üçüncüsü

Bronz: Zeynep Duru Çiftçi

100 Metre Serbest - Avrupa üçüncüsü

Bronz: Seçil Açıkgöz

50 Metre Kelebek - Avrupa üçüncüsü

Bronz: Hikmet Cem Sezgin, Doruk Davran, Mert Aslan ve Bilge Kağan Yılgın'dan oluşan Otizm Erkek Bayrak Takımı

4200 Metre Serbest Bayrak Yarışı - Avrupa üçüncüsü

Para Atletizm: 1 gümüş

Gümüş: Elif Bayar

100 Metre - Avrupa İkincisi - İSTANBUL