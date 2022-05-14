Özel sporcular Malta'da - Son Dakika
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Özel sporcular Malta'da

14.05.2022 13:24
Özel sporcular Malta'da

Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Avrupa Oyunları'nda TÖSSED'li sporcular Türkiye'yi temsil edecek.

Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Avrupa Oyunları'nda TÖSSED'li sporcular Türkiye'yi temsil edecek. Ay-yıldızlılar, çeşitli ülkelerden 450 sporcunun katılacağı şampiyonada atletizm, bowling ve masa tenisinde 14 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Başkanlığını Dilek Sabancı'nın yaptığı Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) sporcuları sezona hızlı başladı. TÖSSED çatısı altında Türkiye'yi 1982 yılından bu yana Dünya ve Avrupa Oyunları'nda toplam 11 spor branşında temsil eden özel sporcular, Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Avrupa Oyunları için bu ülkeye gitti. Avrupa ve dışındaki ülkelerden 450'yi aşkın sporcunun 'Bana kazanma şansı ver. Kazanamazsam bile çabamda cesur olmama yardım et' mottosu ile yarışacağı oyunlar 18 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Türkiye oyunlarda atletizm, bowling ve masa tenisi branşlarında 14 özel sporcu ile mücadele edecek.

Dilek Sabancı: "Her çocuk özeldir fakat bazıları daha özeldir"

Oyunların açılış töreninde yer alacak olan TÖSSED Başkanı Dilek Sabancı, babası merhum Sakıp Sabancı'nın büyük çabası ile Türkiye'de başlatılan özel bireylerin spor yolu ile topluma kazandırılması hamlesinin tüm hızı ile sürdüğüne dikkat çekerek, "Her çocuk özeldir. Fakat bazıları daha özeldir. Babam Sakıp Sabancı ve bir avuç gönüllü arkadaşının yaklaşık 40 yıl önce attığı tohumlar yeşerdi, meyvelerini vermeye başladı. Şimdi geriye baktığımızda başta özel çocuklarımızın aileleri olmak üzere, toplumun umutlarının yeşerdiğini gözlemleyip, 'Nasıl daha iyisini yaparız? Nasıl daha çok özel çocuğumuza ulaşırız'ın arayışına girdik. Toplumun tüm kesimleri el ele verirse, daha fazla çocuğumuzun hayatını güzelleştiririz" diyerek şampiyona öncesi açıklamalarda bulundu. - İSTANBUL

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Dilek Sabancı, Türkiye, oyunlar, Malta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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