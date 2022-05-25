Özel sporcular Malta'dan 2023 Berlin Dünya Yaz Oyunları'na selam yolladı - Son Dakika
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Özel sporcular Malta'dan 2023 Berlin Dünya Yaz Oyunları'na selam yolladı

25.05.2022 16:14
Özel sporcular Malta'dan 2023 Berlin Dünya Yaz Oyunları'na selam yolladı

14 sporcu ile Malta'daki Avrupa Oyunları'ndan bowling, atletizm ve masa tenisinde toplam 21 madalya çıkaran Türkiye, gelecek yıl Berlin'de düzenlenecek Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nın da provasını yapma fırsatı buldu.

14 sporcu ile Malta'daki Avrupa Oyunları'ndan bowling, atletizm ve masa tenisinde toplam 21 madalya çıkaran Türkiye, gelecek yıl Berlin'de düzenlenecek Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nın da provasını yapma fırsatı buldu.

Malta'da geçen hafta sona eren 2022 Özel Olimpiyatlar Davetli Avrupa Oyunları'na özel sporcular damga vurdu. Sporcular 2023 yılında Berlin'de yapılacak olan Dünya Yaz Oyunları'nın provasını yaptı. 25 ülkeden bini aşkın özel sporcunun yarıştığı Malta'daki organizasyonda milli sporcular 4 altın, 12 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 21 madalya kazandı.

Atletizm, bocce, bowling, futbol, masa tenisi ve yüzme branşlarında düzenlenen oyunlara Türkiye, atletizm (6 sporcu), bowling (4 sporcu) ve masa tenisi (4 sporcu) branşlarında katılım gösterdi.

Adana, Artvin, Çorum, Denizli, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Manisa illerinde yapılan seçmeler sonrası oluşturulan Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, 14 özel sporcu, 4 antrenör ve 2 idareci olmak üzere 20 kişiden oluştu.

Pandemi döneminden sonra Özel Olimpiyatlar'ın uluslararası olarak düzenlenen ilk etkinliği olan oyunlara Malta 2022 Özel Olimpiyatlar Davetli Avrupa Oyunları Komite Başkanı Dr. Lydia Abela, Malta Başbakanı Robert Abela ve Özel Olimpiyat Avrupa- Avrasya Başkanı David Evangelista da katılım sağladı.

14 Mayıs tarihinde ülkelerin kortej yürüyüşü ve olimpiyat meşalesinin yakılmasıyla başlayan oyunlar, 17 Mayıs tarihinde kapanış töreniyle sona erdi. Açılış ve kapanış törenlerinde düzenlenen görsel şovlar ve etkinliklerle büyük coşku yaşandı.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı açılışta Türkiye kafilesinin önünde yürüdü ve özel sporculara moral kaynağı oldu.

Sabancı ayrıca madalya törenlerine katılarak, oyunlar boyunca özel sporculara destek verdi.

Oyunlara katılan tüm ülkeler önümüzdeki yıl Berlin'de düzenlenecek olan 2023 Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda buluşmak üzere ülkelerine döndü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

oyunlar, Türkiye, Berlin, Malta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel sporcular Malta'dan 2023 Berlin Dünya Yaz Oyunları'na selam yolladı - Son Dakika


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