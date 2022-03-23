Özel sporcu Mihriban Korkmaz, Dubai'de altın madalya kazandı - Son Dakika
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Özel sporcu Mihriban Korkmaz, Dubai'de altın madalya kazandı

23.03.2022 17:30

Milli sporcu Mihriban Korkmaz, Dubai'de düzenlenen Uluslararası Para Atletizm Grand Prix'sinde altın madalya kazandı.

Milli sporcu Mihriban Korkmaz, Dubai'de düzenlenen Uluslararası Para Atletizm Grand Prix'sinde altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gülle atma dalında mücadele eden Mihriban, 13,24 metrelik derecesiyle altın madalya elde etti. Aynı kategoride yarışan Eda Yıldırım ise 12,45 ile ikinci oldu.

Turnuvanın ilk gününde uzun atlamada Fatma Damla Altın, Türkiye'ye altın madalya, Edanur Akın ise bronz madalya kazandırmıştı.

Organizasyonu yerinde takip eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dubai'de IPC onaylı bu yarışta 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandık. Ayrıca Mihriban Korkmaz gülle atma stilinde 13,24 metre atarak Türkiye rekoru kırdı. Özel sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Sporcularımıza güvenimiz sonsuz. Birbirine kenetlenmiş ve birbirinin başarısı ile tek yürek olmuş bir milli takım kadrosu var. Madalyaların ve rekor derecelerin devamı gelecektir."

Özel sporcu Mihriban Korkmaz, Dubai'de altın madalya kazandı
Özel sporcu Mihriban Korkmaz, Dubai'de altın madalya kazandı
Özel sporcu Mihriban Korkmaz, Dubai'de altın madalya kazandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Özel sporcu Mihriban Korkmaz, Dubai'de altın madalya kazandı - Son Dakika


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