P. Karşıyaka, Samsunspor\'u deplasmanda yendi

P. Karşıyaka, dün oynanan maçta Samsunspor'u deplasmanda 82-80 yenerek Basketbol Süper Ligi'ndeki üst üste 7. galibiyetini elde etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da yoğun tempoda kazanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, 12. hafta karşılaşmasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi P. Karşıyaka, 82-80 kazandı. Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi'ndeki üst üste 7. galibiyetini elde etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, yoğun tempoda, yorgunlukla ve rotasyonla oynarken kazanmanın önemli olduğunu belirterek, "Kazandığımız için mutluyum. Son periyodda fazla sayı yedik ve Samsun'un geri dönmesine izin verdik. Almanya'da da ikinci yarı tümden durmuştuk ve maalesef çok iyi oynadığımız bir maçı kaybetmiştik. Bugün şartlar biraz farklıydı. Bazı oyuncularımız rotasyon içinde önemli katkılar verdi ama katkı alamadığımız oyuncularımız da oldu. Rakibimiz de taraftarın da desteğiyle zor atışlar da buldu. Sonda belki hatalar yaptık ama oyunu kontrol etmeyi başardık. Her gün oyunumuzu ve beraberliğimizi geliştirip yola devam ediyoruz. Bizim uzun oyuncularımızdan Furkan 2002'li, Vernon 2001'li, Hakan ise 2000'li. Bu oyuncular çok genç oyuncular ama onları da geliştirip sistemimize katarak, kazanan bir takım olarak yola devam ediyoruz. Tabii ki maçta fark açıldığında hiç kapanmasın istiyoruz ama bugün rakibimize de saygı duymak lazım, fark sadece kendi hatalarımızdan kapanmadı, onlar da sonuna kadar oyunda kalma başarısı gösterip zor atışları sayıya çevirdiler. Bu akşam Errick McCollum'ı da dinlendirme şansımız oldu. Artık bu maçı düşünmeyip, tamamen salı günü Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maça konsantre olacağız" dedi. - İZMİR