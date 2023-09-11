Pakistan'da kaçırılan futbolcular için operasyon başlatıldı - Son Dakika

Pakistan'da kaçırılan futbolcular için operasyon başlatıldı

Pakistan\'da kaçırılan futbolcular için operasyon başlatıldı
Son Güncelleme: 11.09.2023 22:04

Pakistan'da Belucistan eyaletinde kaçırılan 6 futbolcunun akıbeti belirsizliğini koruyor. Güvenlik güçleri, futbolcuları kurtarmak için operasyon başlattı.

Pakistan'da güvenlik güçleri, 9 Eylül'de Belucistan eyaletinde kaçırılan 6 futbolcuyu kurtarmak için operasyon başlattı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Dera Bugti bölgesinde yerel bir turnuvaya katılmak için seyahat ettikleri sırada silahlı kişiler tarafından 9 Eylül'de kaçırılan futbolcuların akıbeti belirsizliğini koruyor. Güvenlik güçleri, kaçırılan futbolcuların kurtarılması için operasyon başlattı.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dera Bugti'deki üst düzey yönetici Azhar Şehzad, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin olayla ilgili şu ana kadar 14 şüpheliyi yakaladığını ve bu kişilerin sorgulandığını söyledi. Şehzad, futbolcuları kaçıranların farklı eyaletlere geçişlerinin engellenmesi için eyaletler arasındaki geçiş noktalarının da tutulduğuna işaret etti.

SİVİLLERE VE ASKERLERE SALDIRI DÜZENLENİYOR

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda. İsyancılar, yöre halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor. Ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Pakistan, 9 Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pakistan'da kaçırılan futbolcular için operasyon başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da kaçırılan futbolcular için operasyon başlatıldı - Son Dakika
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