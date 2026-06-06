Palandöken'de Geleneksel Babalar Yarışı - Son Dakika
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Palandöken'de Geleneksel Babalar Yarışı

06.06.2026 13:24
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Erzurum'da düzenlenen 'Babalar Yarışı' etkinliği, geleneksel kıyafetlerle kayak severleri buluşturdu.

Erzurum'da, Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı Ejder Zirvesi'nde "Geleneksel Palandöken Babalar Yarışı" etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200, Türk Kayak Vakfı ve diğer destekçilerin katkılarıyla, Palandöken Dağı'ndaki Ejder Zirvesi'nde "Babalar Yarışı" haziran ayının ilk haftasında organize edildi.

Farklı yaş kategorilerinde yapılan yarışlara katılan ve aralarında eski kayak antrenörleri ve kayak hakemlerinin bulunduğu birçok kayaksever, dik pistte zorlu parkurları geçerek dereceye girmek için mücadele etti.

4 farklı kategoride düzenlenen ve geleneksel kıyafetlerle kayak yapanların da yer aldığı yarışmada başarılı olanların ödülleri törenle verildi.

"1915 yılında Palandöken Türk kayağını başlatan bir destinasyon"

Ejder3200 Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, söz konusu yarışların önemli bir geçmişe dayandığını söyledi.

Bu tarihi yeniden canlandırmak istediklerini belirten Bağrıyanık, "1915 yılında Palandöken Türk kayağını başlatan bir destinasyon. 1930'lu yıllarda şehre kadar ulaşan yarışlardan bahsediyoruz. 1970'lerden itibaren aslında haziranda çeşitli etkinlikler olmuş, bunları Palandöken tarihinde görmek mümkün." dedi.

Bağrıyanık, babalar yarışının da bunlardan biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son birkaç yıldır biz bunu tekrar gündeme getirerek gelenekselleştirdik. Halihazırda 50'nin üzerinde yarışmacımızla Türkiye'nin her lokasyonundan gelen hakikaten kayağa ve Palandöken'e gönül vermiş misafirlerimizle yarış yapıyoruz. Palandöken bu açıdan bakılınca Türkiye'de kayağı ilk açan destinasyon ve sezonu da böylesine bir etkinlikte kapatması çok değerli. 30 Mayıs'ta sezon kapanmıştı. Bu hakikaten sezonu taçlandıran ve bizler için de çok keyifli bir organizasyon haline geldi. Burada kayak seviyeleri belli olan misafirlerimiz yarışa katılıyor. Türkiye'nin en uzun kayak sezonunu, 35'in üzerinde ulusal ve uluslararası etkinlikle 2025-2026 sezonunu kapatmış bulunuyoruz."

Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil da insanların denize girdiği bir zamanda Palandöken'de kayak yarışı düzenlediklerini anlattı.

Her yılki geleneksel yarışı düzenlediklerini dile getiren Alaftargil, şunları kaydetti:

"Organizasyonumuzu üstüne katarak güzelleştiriyor, büyütmeye gayret ediyoruz. Eski hakemler ve antrenörlerin yanında şu an aktif olan kayakçılarımız bu yarışa katılıyor. Özellikle haziran ayında bir tarafta kar, bir tarafta yeşil dağların içinde iki mevsimi bir arada yaşamak için iple çekilen bir organizasyon. Bunu festival havasına sokup dağlara spor adına daha çok sporcu çekmek için elimizden gelen gayreti gerçekleştiriyoruz. Bütün kayakseverleri bundan sonraki organizasyonlara davet ediyorum."

Organizasyonda başarılı olanlar ise şöyle sıralandı:

25 yaş üstü kategoride Serhat Çelik birinci, Taner Karaca ikinci, Fetullah Yılmaz üçüncü oldu.

45 yaş üstü kategoride Bilal İspirli birinci, Yıldırım Beyazıt Öztürk ikinci, Talat Altınok ise üçüncü oldu.

65 yaş üstü kategoride Nevzat Bayraktar birinci, Hüseyin Öz ikinci, Eyüp Cengiz ise üçüncü sırada yer aldı.

Sporcu ve antrenör kategorisinde ise Sıddık Seyhan birinci, Eyüp Güngör ikinci, Selami Bulşu ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Erzurum, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Palandöken'de Geleneksel Babalar Yarışı - Son Dakika

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