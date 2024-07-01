Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Türk sporcular altın madalya kazandı - Son Dakika
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Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Türk sporcular altın madalya kazandı

Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası\'nda Türk sporcular altın madalya kazandı

Litvanya'da düzenlenen Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Berk Yavuzaslan ve Adasu Ramazanoğlu, altın madalya kazandı. Yavuzaslan 400 m çift palet yarışında altın madalya ve 200 m yarışında bronz madalya elde etti. Ramazanoğlu ise 400 m su üstü yarışında altın madalya kazandı. Antrenörleri ve su sporları sorumlusu, sporcuların başarılarından gurur duyduklarını belirtti.

01.07.2024 18:51
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Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Berk Yavuzaslan ve Adasu Ramazanoğlu, altın madalya kazandı.

Litvanya'da düzenlenen Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Berk Yavuzaslan 400 m çift palet yarışında altın madalya ve 200 m yarışında bronz madalya kazandı. Adasu Ramazanoğlu ise 400 m su üstü yarışında altın madalya kazanmayı başardı. Antrenörleri Canberk Babaoğlu, "Bütün engellere rağmen ülkemizin bayrağını göndere çektirmeye devam ediyoruz" dedi.

Su sporları sorumlusu Tuğba Sezen milli sporcularla ne kadar gurur duysalar az olacağını söyledi. Sezen, "Genç milli takımda 3 sporcumuz vardı haftaya da Belgrad'da yapılacak havuz apneasında 5 sporcumuz milli takım adına altın madalya için yüzecek. Yine bu yarıştan bir hafta sonra 4 sporcumuz Büyükler Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele verecek. Bizim adımız bu başarıyı gerektiriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Litvanya, Spor, Güncel, Son Dakika

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