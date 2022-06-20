Paletli Yüzme Genç Milli Takımı Polonya'ya gitti

Federasyon başkanı Oğuz Aydın tarafından Polonya'ya uğurlanan milli takım kafilesinde, antrenörler Ali Enes Sır ve Reşit Çevir ile sporcular Adasu Ramazanoğlu, Irmak Ertemel, Kaan Efe Kaya ve Muhammet Ali Şahin yer alıyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takım kafilesi, Polonya 'ya gitti.

Kaynak: AA

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