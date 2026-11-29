Palmeiras, Libertadores Kupası finalinde Estudiantes'i 1-0 yenip 4. kez şampiyon olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Montevideo'daki Centenario Stadı'nda oynanan 2026 Libertadores finalinde Palmeiras, Estudiantes'i Ramon Sosa'nın 52. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Brezilya ekibi kupayı 1999, 2020 ve 2021'in ardından 4. kez kazanırken, Estudiantes ikinci final yenilgisini yaşadı.
2026 Libertadores Kupası finalinde Estudiantes'i 1-0 yenen Palmeiras, şampiyonluğa ulaştı.
Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadı'nda oynanan Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçında Brezilya temsilcisi Palmeiras ile Arjantin ekibi Estudiantes karşılaştı.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Ramon Sosa'nın attığı golle galip gelen Palmeiras, 1999, 2020 ve 2021'in ardından kupayı 4. kez müzesine götürdü.
Kupada 4 şampiyonluğu bulunan Estudiantes ise ikinci defa finalde kaybetti.
Kaynak: AA
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