Palut, Konyaspor'un Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçta kötü başlangıcı vurguladı - Son Dakika
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Palut, Konyaspor'un Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçta kötü başlangıcı vurguladı

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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. Teknik direktör İlhan Palut, galibiyete rağmen kötü lig başlangıcının sürdüğünü, iyi sonuçlara ve cesur oyuna devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya mutlak bir reaksiyon verme hedefiyle çıktıklarını vurguladı.

Son haftalardaki performansın ardından hem mücadele hem de hücum anlamında vites artırmaları gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

İlhan Palut, içinde bulundukları durum itibarıyla üç puana çok ihtiyaç duyduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"2-0 kazandık. Her ne kadar duran toptan goller geldi gibi görünse de belki daha müsait durumda pozisyonları yakaladık. Çok pozisyon vermedik. Penaltı inanılmaz bir kırılma anıydı. Oyun negatif bir şeyi çağırmıyor ama üzerimizdeki kazanamama baskısı o son 15 dakikada bizi yorabilirdi. Orada da çok şükür ki gol olmadı, Bahadır kurtardı. Genel manada iyi bir performanstı bizim adımıza. Bugünkü galibiyete rağmen çok kötü bir lig başlangıcından hala bahsedebiliriz. Devam etmemiz lazım. İyi sonuçlara, cesur oyuna, daha agresif mücadeleye devam etmemiz lazım ki çok ekside olduğumuz pozisyondan kendimizi çıkaralım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün bir kazanma adanmışlığı içerisindeydiler. Gençlerbirliği Kulübüne de başarılar diliyorum kalan maçlarda."

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiİlhan PalutKonyasporTümosanSporSon Dakika

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