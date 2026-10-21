Panathinaikos Basketbol, 5 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonrası yargıya başvuracak

Panathinaikos Basketbol Kulübü, Yunanistan'da yaşanan şike ve rüşvet operasyonları sonrası sert bir açıklamada bulundu.

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Kirli bir düzen tarafından elimizden alınanları geri kazanmak için yargı yoluna başvuracağız." ifadeleri kullanıldı.

Maçlarda görevlendirilen hakemlerin "belirli kişiler" tarafından atandığı vurgulanarak "Kulüp, ağır suçlarla ilgili haklarında soruşturma açılmış, evlerinde yüz binlerce avroyu nakit olarak tuttukları belirtilen hakemlerin ve spora saygı duymayan hakemlerin yönettiği maçlarda oynamaya devam ediyor. En çok sevdiğimiz şeyi, basketbolu, adeta zorla kirleten çürümüş bir sistemin içinde kalmaya ve mücadele etmeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina savcılığı üç ay boyunca yürüttüğü soruşturmada, birinci lig maçlarında şike ve yasa dışı bahis yapıldığına ilişkin bulgulara rastladı.

Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ile aralarında hakemlerin de bulunduğu 5 kişi şike ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan hakemler arasında, dün Türk Telekom ile Litvanya temsilcisi Siauliai Basketbol arasında oynanan BKT Avrupa Kupası karşılaşmasında görev alan hakem Vasiliki Tsaroucha da bulunuyor.

Tsaroucha, Türkiye'den dönüşünde Atina Havalimanı'nda kendisini bekleyen yetkililer tarafından gözaltına alındı.

Haberlerde Katerini şehrinde yaşayan bir hakemin kır evinde 820 bin avro nakit para bulunduğu da belirtildi.