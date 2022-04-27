Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası başladı - Son Dakika
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Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası başladı

27.04.2022 19:20

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası, 55 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası, 55 sporcunun katılımıyla başladı.

Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugün açılış töreni, teknik toplantı ve resmi antrenman gerçekleştirildi.

Organizasyon 18 şehirden 55 sporcunun katılımıyla 10 farklı kategoride yapılacak.

TBESF Atıcılık Asbaşkanı Halil İbrahim Sarı, AA muhabirine, Mersin'de önemli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Organizasyona sporcuların ilgi gösterdiğini aktaran Sarı, "Bu organizasyon atıcılık duayeni Nevzat Yamaç adına düzenlendi. Milli takımlarımız bu kupada şekillenecek. Şampiyonadan sonra takımlarımızı kampa alacağız. Milli takım kamplarının belirlenmesi ve sporcularımızın gelişim sürecini takibi için yapılan bir organizasyon. Nevzat Bey'in anısını bu kupada yaşatmak istedik." diye konuştu.

Organizasyonda yarın R1, R2 ve R4 kategorilerinde atışlar yapılacak.

Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası başladı
Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası başladı
Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası başladı
Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası başladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası başladı - Son Dakika
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