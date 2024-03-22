Para Atletizm Grand Prix'si İtalya'da başladı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Jesolo'da gerçekleştirilen yılın üçüncü Grand Prix'sinde kadınlarda Merve Nur Çağıran T11 1500 metrede 5.13.07'lik derecesiyle birinci olurken, erkeklerde Mikail Al da T13 1500 metre sıralama yarışında 4.01.19'luk zamanıyla aynı başarıyı gösterdi.
Kadınlar gülle atma F12 kategorisinde Serap Demirkapu 10.80 metrelik atışıyla, uzun atlama T12 kategorisinde ise Emine Avşar 4.38'lik atlayışıyla üçüncü sırada yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, iyi bir başlangıç yaptıklarını aktararak, "Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Mikail, 2024 Paris kotası aldığı derecesini de geliştirdi. İnşallah kalan yarışlarda da güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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A Milli Takım'ın EURO 2024 hazırlıkları kapsamında oynayacağı maç öncesi Macaristan Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu heyetine iftar daveti verdi. Davete, iki federasyonun başkanları ve yöneticileri katıldı. Resmi yemek organizasyonu ve iftar daveti, hediye takdimleriyle sona erdi.
AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor yönetimi ve futbolcularıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda, kulübün başarıları ve geleceği değerlendirildi. Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olması için gereken desteği sağladıklarını ve kulübe destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, hafta sonu oynanacak olan Hacettepe 1945 maçına taraftarları davet ederek, takıma destek olmalarını istedi. Kulüp Başkanı Mustafa Demir ise teknik heyet ve futbolculara olan güvenini dile getirerek, TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olacağına olan inancını aktardı.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı. Milli oyuncuların olmadığı antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve bireysel çalışmalarla devam eden idman, yarın yapılacak antrenmanla sürdürülecek.
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Sivasspor, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdiği antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri, kuvvet ve pas çalışmalarıyla maç için hazırlık yaptılar. Milli takım kampında bulunan bazı oyuncular ise antrenmana katılmadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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