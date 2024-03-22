Para Atletizm Grand Prix'si İtalya'da Başladı - Son Dakika
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Para Atletizm Grand Prix'si İtalya'da Başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Jesolo'da gerçekleştirilen yılın üçüncü Grand Prix'sinde Merve Nur Çağıran ve Mikail Al birinci oldu. Serap Demirkapu ve Emine Avşar ise üçüncü sıralarda yer aldı. Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım, sporcuları tebrik ederek, gelecek yarışlarda da başarılar diledi.

22.03.2024 21:31  Güncelleme: 21:34
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Para Atletizm Grand Prix'si İtalya'da başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Jesolo'da gerçekleştirilen yılın üçüncü Grand Prix'sinde kadınlarda Merve Nur Çağıran T11 1500 metrede 5.13.07'lik derecesiyle birinci olurken, erkeklerde Mikail Al da T13 1500 metre sıralama yarışında 4.01.19'luk zamanıyla aynı başarıyı gösterdi.

Kadınlar gülle atma F12 kategorisinde Serap Demirkapu 10.80 metrelik atışıyla, uzun atlama T12 kategorisinde ise Emine Avşar 4.38'lik atlayışıyla üçüncü sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, iyi bir başlangıç yaptıklarını aktararak, "Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Mikail, 2024 Paris kotası aldığı derecesini de geliştirdi. İnşallah kalan yarışlarda da güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Para Atletizm Grand Prix'si İtalya'da Başladı - Son Dakika

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