Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis 'te 29 Eylül 'e kadar sürecek organizasyona 29 ülkeden 152 sporcu katılacak.

Kaynak: AA

Gürcistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Para Halter Avrupa Şampiyonası başlıyor - Son Dakika

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